Las negociaciones entre Rusia y Ucrania acaban con pequeños avances

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski cree que hay que incrementar aún más la presión sobre Rusia y darle donde más le duele, con un boicot internacional a la compra de petróleo y derivados del crudo, algo de momento sin visos de tomar forma.

"Lo puedes llamar embargo o un acto moral cuando te niegas a dar dinero a terroristas", indicó Zelenski en un nuevo videomensaje.

Ucrania pide a Occidente que no compre más petróleo a Rusia, con cuyos ingresos financia en buena parte su presupuesto, a fin de no permitir que recurra a ese dinero para financiar la invasión de Ucrania, pero Estados Unidos y actores como la Unión Europea (UE) aún no han tomado una decisión.

Los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y Países Bajos, Mark Rutte, coincidieron este lunes en que la reducción de la dependencia de los hidrocarburos rusos debe hacerse "paso a paso", en lugar de con un veto inmediato a todas las importaciones, en una rueda de prensa conjunta en Londres.