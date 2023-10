“Entrada de ayuda humanitaria a Gaza podría concretarse en las últimas horas”

"Necesitamos que haya un mecanismo para acceder al sur de Gaza, pero mantenemos por supuesto nuestra invocación a un alto el fuego para poder acudir en ayuda de todas las personas que lo necesitan, independiente de donde se encuentren (dentro del enclave)", comentó el portavoz.

No está claro cuál sería el alcance del acuerdo de acceso humanitario. Si sería temporal o no, si incluiría a personal humanitario y médico, o si se permitirían a la vez evacuaciones desde Gaza, en particular de carácter médico y de los extranjeros que están esperando salir.