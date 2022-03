Comienza la cumbre de la OTAN sobre la guerra en Ucrania

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a su llegada a la cumbre a China que juegue un papel "constructivo" en la resolución de la guerra de Ucrania y que Moscú retire a sus tropas y regrese a la fronteras de la Federación Rusa reconocidas internacionalmente.

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, dijo que hay que considerar "cualquier paso que Rusia pudiera dar" y "estar preparados para ello", pero tildó de "noticia falsa" que la OTAN estuviera planificando un ataque químico.

"Estamos preocupados" por la posibilidad del uso de armas químicas, admitió también el primer ministro esloveno, Janez Jansa, quien reconoció que podría desatar "un desastre a gran escala".

En cualquier caso, no consideró que Rusia vaya a usar este tipo de armamento adrede y señaló que "en todos los países, Ucrania no es excepción, hay lugares industriales en las ciudades bajo ataque y eso puede causar catástrofes, aunque no sea por uso de armas químicas directamente por parte de los militares".

El presidente lituano, Gitanas Nauseda, consideró que "por desgracia no podemos rechazar esa posibilidad" de empleo de armas químicas, y advirtió de que ningún país en Europa "puede sentirse seguro", ni siquiera los que están lejos de la frontera rusa.

El primer ministro belga, Alexander De Croo, opinó que el presidente ruso "ha perdido cualquier sentido de lo que es razonable estos días".

"Los crímenes de guerra deben ser documentados, analizados y se deben llevar a la justicia. Si se usan armas químicas u otra cosa tendría enormes consecuencias", apuntó.