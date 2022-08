Pastor llama “tacaños” a los feligreses por no haberle regalado un reloj

“¿No creen que valgo el dinero que gastan en MacDonald’s, en Red Lobster? No valgo la pena un St. John Knit (una marca de lujo de ropa). No, ustedes no pueden pagarlo”, dijo con ironía. “¿No valgo para todos ustedes Louis Vuitton? ¿No valgo Prada? ¿No valgo Gucci?", sostuvo frente a su congregación.

Según el pastor, había pedido hace un año un reloj Movado, pero hasta el día de hoy no se lo había entregado. “Todos saben que pedí uno el año pasado. Aquí está todo el camino en agosto, todavía no lo tengo. Ustedes no han dicho nada. Déjame derribar la puerta y hablar con mis hijos e hijas tacaños”, dijo Funderburke.