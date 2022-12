Lula y el regreso de la izquierda a América Latina

“Los ciclos son cada vez más cortos tanto para derechas como izquierdas y creo que en su periodo Gustavo Petro tendrá que gobernar con una coalición no muy homogénea, con contradicciones por cierto (...) y va a tener que brindar resultados”, indicó a EL HERALDO.

Para el experto, “los oficialismos corren peligro, cualquiera sea su signo ideológico, ya sean más inclinados a la derecha o más inclinados hacia la izquierda. Yo no veo esto de que si ganaba Petro se generalizaba el ‘chavismo’ en América Latina”.

De igual forma, Montes agregó que “los gobiernos en general, no algunos más otros menos, ya prácticamente no superan el 30 o 40 % de popularidad. Entonces todo lo que no cumpla, el gobierno siguiente es bienvenido, esté a la derecha o a la izquierda”.