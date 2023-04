Polémica en Bolivia por fallo dictado con ayuda de la inteligencia artificial

El presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de Santa Cruz, Francisco Arauz, dijo a EFE que "toda acción que esté directamente relacionada con prensa y que afecte a un tercero tiene que ser manejada por un Tribunal de Imprenta".

Arauz indicó que se reunió recientemente con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño, Freddy Larrea, quien se comprometió a revisar el caso de los tres periodistas.

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que se vulneró la Constitución, la Ley de Imprenta y el debido proceso.

"Este es un precedente nefasto de uso arbitrario de la justicia contra la libertad de prensa, no sólo porque no se sometió este caso ante un Tribunal de Imprenta sino porque se echó sombra a un hecho de violencia de género poniendo atención en las fotos publicadas y no en el delito cometido por una exautoridad pública", señaló la ANPB.

El gremio también consideró "un vergonzoso desatino" el que los vocales emplearan una herramienta de inteligencia artificial, lo que mostró "una vez más la debacle total" de la cuestionada Justicia boliviana, y criticó que el vocal López justificara su accionar indicando que "esto sólo ha sido un globo de ensayo".

La sentencia pasó a revisión del Tribunal Constitucional y la defensa de los periodistas analiza una eventual demanda por prevaricato contra los vocales porque el uso del ChatGPT no está regulado.