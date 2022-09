Boca-River: Presentador relacionó a los equipos argentinos con Isabel II

Viale indicó que el tema del día era el fallecimiento de la reina y destacó varios eventos históricos de los que fue testigo Isabel II.

“La Segunda Guerra Mundial, el nacimiento del Peronismo, Hitler en la ONU, la guerra fría, la revolución cubana, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, el mayo francés, el asesinato de Lennon, la guerra de Malvinas, la caída del muro, el nacimiento de internet, la caída de las Torres Gemelas, la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania. Impresionante”, expresó.

Enseguida intervino su colega Feinmann para anotar: “Te olvidaste de una cosa”.

“¿A ver?”, preguntó Viale, a lo que Feinmann respondió: “Nunca vio a Boca en la B”, refiriéndose al descenso del River.

Tal contestación causó risas en el estudio y Jonatan Viale se levantó de su asiento con gesto jocoso.

Luego volvió y le dijo a su colega: “Es de odiador lo que hiciste y está bueno para meme, quedó para TikTok. Parece hasta guionado”.

“Qué bronca que me da. No sé si me voy a poder reponer”, concluyó Viale en medio de risas.