Biden predice ataque ruso a Ucrania

A nivel internacional, Biden pronosticó que Rusia acabará por "entrar" en Ucrania con sus tropas y considero "posible" mantener otra cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de rebajar las tensiones.

Aunque alertó de que Putin "no ha visto nunca sanciones como las que" ha "prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, también generó confusión al insinuar que la respuesta de Occidente podría no ser tan dura si Moscú opta por alguna medida que no suponga una invasión a gran escala.

"Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no, pero si (lo rusos) hacen lo que son capaces de hacer con una fuerza en masa en la frontera, va a ser un desastre para Rusia", subrayó.

Esa afirmación generó alarma en Ucrania, donde una fuente oficial dijo a la cadena CNN que parecía que Biden estaba "dando luz verde a Putin para entrar" en el país siempre que se tratase de una "incursión menor".

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se vio obligada a aclarar después en un comunicado que, "si cualquier fuerza militar rusa cruza la frontera con Ucrania", Washington lo considerará "una nueva invasión" e impondrá represalias "rápidas y graves" de forma coordinada con sus aliados europeos.

Biden también dijo que "no es el momento" de abandonar las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán, que China "tiene una obligación" de dar más detalles sobre el origen de la covid-19, que es "muy difícil" que acabe la guerra en el Yemen y que no se arrepiente de su gestión de la retirada militar de Afganistán.

Por último, se refirió a sus conversaciones con países latinoamericanos sobre la inmigración procedente de Centroamérica y la situación en Venezuela y dijo que ya no quiere hablar del continente como "el patio trasero" de EE.UU., sino como "el patio delantero", porque considera que son naciones "iguales" a la suya.