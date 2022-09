Barack y Michelle Obama visitaron la Casa Blanca para revelar sus retratos

Entre vítores, bromas y una dulce nostalgia, el expresidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) y la exprimera dama Michelle Obama revelaron este miércoles en la Casa Blanca sus retratos oficiales, que esperan que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones.

Más de cinco años después de pasar el relevo a Donald Trump, los Obama reaparecieron en la mansión presidencial para reivindicar la democracia, el poder de las tradiciones y su legado como la primera y única pareja presidencial afroamericana que ha gobernado Estados Unidos.

"Barack y Michelle, bienvenidos a casa", les dijo al principio de la ceremonia el presidente estadounidense, Joe Biden, quien describió a su antiguo compañero como una de las personas más íntegras que ha conocido y cuya creencia en el cambio dio esperanzas a Estados Unidos.

Cuando le tocó hablar, Obama devolvió los halagos al que fuera su vicepresidente por ser un "verdadero aliado y un verdadero amigo".

"Alguien una vez dijo que si buscas un amigo en Washington, es mejor que te hagas con un perro. Mi familia tuvo la suerte de tener dos perros maravillosos", bromeó Obama en referencia a sus dos mascotas, "Bo" y "Sunny" para, en seguida, explicar que Biden fue uno de sus mayores apoyos en los ocho años que estuvo en el poder.

Las ceremonias en las que los presidentes desvelan sus retratos oficiales, que cuelgan durante siglos en los pasillos de la Casa Blanca, suelen ser una oportunidad para mostrar su humor e incluso reírse de sí mismos.

Obama no desaprovechó la oportunidad y ofreció al entusiasmado público lo que su esposa posteriormente calificó como unas "declaraciones picantes".

Entre otras cosas, bromeó sobre lo mucho que echa de menos el avión presidencial Air Force One y sobre la sorpresa que se ha llevado al ver a algunos de sus antiguos asesores, muy jóvenes hace años y que ahora desempeñan cargos de responsabilidad, algo que explica "algunas de esas canas", dijo Obama entre risas.

"Me hace feliz ver que formaron sus propias familias. Pero, -añadió con tono burlón- estoy un poco decepcionado porque no he oído que nadie haya llamado a su hijo Barack o Michelle. Aunque todavía hay tiempo".