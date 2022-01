Baldwin continúa con nuevo proyecto tras accidental muerte en rodaje de Rust

El destino de la conocida galería cambió de rumbo cuando comenzó a trabajar con una mujer que inicialmente ofreció venderles piezas del maestro del expresionismo abstracto Mark Rothko, y que después, durante sus 17 años de relaciones comerciales, les vendió más de 40 supuestas obras de Robert Motherwell, Willem de Kooning y Jackson Pollock, que en total generaron unos 80 millones de dólares.

Las obras, sin embargo, eran falsas, y habían sido pintadas por un desconocido artista de origen chino desde el garaje de su residencia en el distrito neoyorquino de Queens. La escandalosa historia de Knoedler, que cerró sus puertas en 2011 tras destaparse el entramado, ya fue objeto de un documental de Netflix de 2020, ‘Made You Look: A True Story About Fake Art’.

El propio Baldwin ha estado involucrado en la falsificación de obras de arte, puesto que en 2017 ganó un juicio contra la propietaria de una galería, Mary Boone, por una pieza falsa del artista contemporánea Ross Bleckner.

‘Art Fraud’ será lanzado el 1 de febrero, e incluye entrevistas que salen a la luz por primera vez con el autor intelectual del fraude.