Rescatan a perro ciego abandonado por su dueña en el jardín de una casa

En las imágenes se evidencia cómo la dueña de Adriano camina frente a residencia, luego se devuelve, mira hacia los lados, carga al perrito y lo lanza a la terraza de una vivienda. Además, deja una carta en el buzón de correspondencia con indicaciones para el cuidado del animal.

“Tengo 14 años. Estoy ciego hace tres años. Nací el seis de octubre de 2008. No estoy castrado. Soy muy bueno. No muerdo ni a chicos, ni a grandes, ni a otras mascotas. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos”, se lee en la nota escrita a mano.