Alcalde de Nueva York aboga por respuesta humanitaria ante crisis migratoria

Según declaró Adams tras su vuelta a Bogotá, “los seres humanos no deberían vivir de esta forma en ningún rincón de nuestro planeta. El tapón del Darien es una foto de cómo este problema está impactando nuestra región”.

El mandatario consideró que esta "crisis" no se "ha definido de manera adecuada", que debería enfocarse sobre todo en la niñez: "Me rompe el corazón que en la ciudad de Nueva York hemos llegado a toda nuestra capacidad y estamos metiendo a los niños en condiciones en las que yo no querría poner a mis hijos", subrayó.

Para el alcalde, esta visita inédita ha sido "una experiencia que le ha abierto los ojos", ya que en los tres países ha visto como las organizaciones que se dedican a dar apoyo a los migrantes están desordadas: "es hora de darles ayuda", aseveró.