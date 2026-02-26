Cámaras de seguridad captaron el momento justo en que dos camionetas fuera ‘tragadas’ por la tierra, en la ciudad de Omaha, Nebraska (EE. UU.). Un socavón de gran tamaño se abrió cuando los vehículos esperaban en cambio de un semáforo.

Se conoció que el grave accidente se registró el pasado martes 24 de febrero en el barrio de Aksarben, donde parte del pavimento cedió y creo un enorme cráter que dejó atrapados a los dos vehículos.

En las imágenes que fueron difundidas por la Policía de Omaha se aprecia a los dos carros – un SUV y una camioneta pickup – detenidos ante la luz roja del semáforo en la intersección de 67th Street y Pacific Street. Luego el asfalto se hunde y los vehículos caen de manera repentina, por lo que los conductores no tuvieron tiempo de reaccionar.

Tras la fuerte caída que sufrieron, los ocupantes lograron salir de los vehículos gracias a la ayuda de varias personas que se encontraban en la zona.

Según medios locales, por este impactante hecho no se reportaron víctimas mortales y los conductores fueron trasladados a centros médicos.

“Gracias a todos los que se pusieron en acción y ayudaron rápidamente”, dijo la Policía al compartir el video.