Documentales de Wim Wenders y Gianfranco Rosi y películas inspiradas en su vida -y en la de Benedicto XVI-, como ‘Los dos papas’, han trasladado al papa Francisco al cine, un arte que el pontífice amaba porque “enseña a custodiar la memoria”.

No es novedad que la figura del papa y las intrigas del Vaticano hayan sido y son objeto de deseo por el cine, que ha reflejado el mundo católico en títulos como ‘Las sandalias del pescador’ (‘The Shoes od the Fisherman’, 1968), ‘Amen’ (2002), ‘Habemus Papam’ (2011) o la saga de ‘El código Da Vinci’ (‘The Da Vinci Code’), protagonizada por Tom Hanks entre 2006 y 2016.

Sin olvidar la alocada serie de Paolo Sorrentino, con dos temporadas -2016 y 2020- y con Jude Law y John Makovich como dos papas muy especiales.

Pero además, ‘Cónclave’, una de las películas de más éxito de esta temporada, protagonizada por Ralph Fiennes, ha vuelto a poner de moda al Vaticano en el cine.

El cine del papa

Pero la vida de Jorge Mario Bergoglio y su figura como el papa Francisco contenía suficientes elementos como para ser protagonista de documentales, ficciones o libros que han reflejado su trayectoria, con mayor o menor fortuna. Algo a lo que el papa, cinéfilo confeso, nunca se opuso.

Incluso iba a ser el primer papa en visitar los famosos estudios de Cinecitta, el pasado mes de febrero, pero su delicada salud le obligó a suspender su presencia el 17 de febrero en la misa del Jubileo de los artistas.

Se prestó sin dudarlo a ser entrevistado en profundidad por Wenders para su documental ‘El papa Francisco: un hombre de palabra’ (‘Pope Francis: A Man of His Word’, 2018), del que el cineasta alemán sacó una conclusión muy clara, que Bergoglio era “inmensamente optimista”.

El director acompañó al papa en sus viajes a favelas o a centros de detención, en sus discursos en Naciones Unidas o en el Senado estadounidense, y escuchó sus preocupaciones para retratar al papa pero también al hombre, como explicó al presentar su trabajo en el Festival de Cannes.

En 2023 se estrenó otro documental, del italiano Gianfranco Rosi, que también siguió a Francisco en su recorrido por el mundo. ‘In viaggio, viajando con el papa Francisco’ (‘In viaggio’).

Y también ha habido destacadas ficciones inspiradas en la figura de Francisco. Entre ellas, ‘Los dos papas’ (‘The Two Popes’, 2019), una deliciosa historia que firma el brasileño Fernando Meirelles y que juega con la idea de los posibles encuentros y conversaciones de ambos.

Jonathan Pryce interpreta al papa Francisco y Anthony Hopkins a Benedicto XVI en un ejercicio de estilo, de humor y de elegancia que inicialmente iba a ser un retrato del pontífice argentino pero que se transformó en unas largas e inteligentes conversaciones cuyos textos fueron sacados palabra por palabras de entrevistas, libros y sermones.

Detalles como el gusto de Benedicto XVI por la Fanta o la pasión de Francisco por el fútbol y, sobre todo, por el club del San Lorenzo, son hechos reales que contribuyeron a dar veracidad a la película.

Pero Pryce no fue el único en encarnar a Francisco. También lo hicieron el argentino Rodrigo de la Serna y el chileno Sergio Hernández en dos etapas diferentes de su vida en el filme ‘Llámame Francisco: la vida de un Papa’ (‘Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente’, 2015), centrado en la juventud de Bergoglio.

Y el argentino Dario Grandinetti en ‘Francisco: El padre Jorge’ (2015), una película de Beda Docampo, centrada igualmente en su vida antes de convertirse en papa.

Mucho cine para un papa que adoraba el séptimo arte, que hace poco más de un año se reunió en el Vaticano con Martin Scorsese con el que habló de su próximo proyecto de una película sobre la vida de Jesús y que con 12 años ya había visto todas las películas con Anna Magnani y Aldo Fabrizi, como ‘Roma città aperta’, de Roberto Rossellini.

Los filmes de los maestros neorrealistas de la posguerra, le aportaron una mirada nueva al mundo y a las personas más vulnerables, como contó en una entrevista en el libro ‘Lo sguardo: porta del cuore’, de Dario Edoardo Viganò.

También en la Literatura

El libro de Viganò fue uno de los tantos que trataron de desentrañar la compleja personalidad del papa.

‘El nombre de Dios es Misericordia’, de Andrea Tornielli; ‘El Papa Francisco: Vida Y Revolución: Una Biografía de Jorge Bergoglio’, de Elisabetta Piqué; ‘The Great Reformer: Francis and the Making of a Radical Pope’, de Austen Ivereigh, o ‘To Change the Church: Pope Francis and the Future of Catholicism’, de Ross Douthat, son solo algunos ejemplos de los cientos de textos escritos sobre el papa.

Además de su autobiografía, titulada ‘Esperanza’ y que se lanzó en enero de este año tras seis años de trabajo del periodista italiano Carlo Musso, que desveló detalles de su nacimiento, de su hogar de infancia y de sus raíces porteñas.

O uno de los últimos en aparecer, ‘El loco de Dios en el fin del mundo’, en el que el español Javier Cercas retrata a Francisco, al que acompañó en un viaje a Mongolia y publicado hace menos de un mes.