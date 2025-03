Abi Feltham, una mujer originaria de Londres, descubrió que padecía una terrible enfermedad, luego de presentar fuertes dolores de cabeza.

La mujer, de 37 años, se convirtió en influencer al mostrar su adicción por el café. Se tomaba hasta doce tazas al día, hasta que decidió empezar a dejarlo un poco y la migraña aumentaba, así como su visión borrosa y hasta dificultad para caminar; por lo que Feltham atribuyó estas reacciones a la abstinencia de la cafeína, y preocupada decidió buscar ayuda médica.

La londinense consultó con un oftalmólogo, quien descubrió que sus nervios ópticos estaban inflamados y por ende podía existir presión elevada en su cerebro. Luego, un neurólogo le confirmó que se trataba de un cáncer cerebral incurable.

El devastador diagnóstico hizo que Abi fuera sometida a una cirugía de emergencia, y aunque todo salió bien los análisis revelaron que padecía un oligodendroglioma grado 3, cáncer que da una esperanza de vida de aproximadamente cinco años.

Tras conocer el resultado, la creadora de contenido decidió compartir con sus seguidores todo el proceso de su enfermedad y crear conciencia sobre el cáncer cerebral. Se convirtió en embajadora de la Investigación de Tumores Cerebrales en el Reino Unido, además de ser la voz influyente para miles de internautas en Instagram.

La mujer confesó a The Sun que: “Pasé gran parte de mi vida huyendo de mí misma, sumida en el odio. Ahora, el cáncer me hizo agradecida, positiva, incluso feliz. No recomiendo contraer cáncer para cambiar, pero definitivamente ha funcionado”.