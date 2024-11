Edmundo González aspira estar en Caracas el 10 de enero para juramentarse como presidente de Venezuela. Lo ha ratificado varias veces y lo volvió a decir este martes 26 de noviembre, aclarando que no tiene intención de hacer una juramentación de manera virtual.

En entrevista con Blu Radio, el candidato opositor insistió en que como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según la voluntad popular y como lo dicta la Constitución venezolana, debe tomar posesión el 10 de enero.

“Nuestra aspiración es tomar posesión del cargo el 10 de enero y asumirlo de manera presencial. Yo no estoy pensando en función de una juramentación telemática ni nada de eso. Yo viajaría a Caracas para que como la pauta la Constitución ese día tome posesión quien resultó ganador el pasado 28 de julio. Hay que respetar la voluntad popular”, dijo.

Agregó. “Lo que se percibe en la población venezolana es la expectativa de que se materialice lo que se logró el 28 de julio para comenzar una transición a la conciliación entre los venezolanos. Eso es lo que está planteado y lo que me propongo a adelantar en beneficio de todos los venezolanos”.

González Urrutia no quiso comentar en la entrevista sobre una posible ruptura dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Aseveró que no tiene información directa porque no se encuentra en Venezuela, pero que percibe un sentimiento general en el país de “una esperanza de cambio”.

También señaló que de su parte cree que siempre hay espacio para “encontrar una salida pacífica y negociada”.

Edmundo enfatizó que no sabe lo que le espera a Nicolás Maduro luego del 10 de enero, pero que espera que tome la decisión que corresponde. Incluso, dijo que no se atrevería a aventurarse sobre si la salida de Maduro y otros líderes del Gobierno venezolano sea por medio de un asilo político en algún país en específico: “El termina su mandato, tendrá que salir del poder y dar el paso para que el que fue elegido el 28 de julio tome el cargo”.

“Cada cambio (Trump como presidente de EE. UU.) genera nuevas oportunidades. Ojalá que ese cambio pueda ayudarnos a promover la reinstitucionalización de la democracia en Venezuela”, dijo González sobre el papel del nuevo Gobierno de Estados Unidos en la política de Venezuela.

De igual forma se refirió a su salida de Venezuela hacia España, aclarando que tuvo que irse por las amenazas e intimidaciones en su contra y su familia, por parte del Gobierno venezolano. Añadió que ahora desde fuera del territorio venezolano ha podido seguir su lucha estableciendo contactos con diferentes Gobiernos en Europa.

Por último, dijo que las situaciones como la que pasó en 2019 con Juan Guaidó, que incluso fue reconocido como presidente de Venezuela por varios países, y la de él, son diferentes, porque el ex diputado no fue elegido por elección popular en eleciones.