Luego de conocerse el pasado martes el reconocimiento de Estados Unidos, por primera vez, a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, las reacciones a nivel mundial no se hicieron esperar.

Este anuncio del secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken, marca una posición contundente en las relaciones bilaterales de ambos países, y en el desarrollo de los contratos con individuos o empresas que puedan celebrarse en Venezuela.

“El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los electores”, dijo Blinken a través de su cuenta de X.

Por su parte, el abanderado de la oposición mayoritaria agradeció a través de la misma red social este reconocimiento de Estados Unidos. “Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”, precisó González.

Esta postura estadounidense no implica necesariamente que Nicolás Maduro salga del poder de manera inmediata, pero si es una forma de presionar a la dictadura venezolana para que reconozca el gran poder de la oposición, y haga públicas las actas que le han pedido varios países a nivel mundial, incluyendo Colombia.

Además, el pasado martes la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley que prohíbe al Gobierno suscribir contratos con empresas o individuos que cooperen con el régimen. Este proyecto es conocido como ‘Ley Bolívar’, y se suma a la serie de sanciones ya vigentes en contra de Venezuela y otros países.

Asimismo, la nueva ley amplía su alcance a las áreas del Gobierno federal que aún no estaban incluidas en ellas. No obstante, en Venezuela existen varias empresas petroleras por lo que los efectos de esta iniciativa legislativa no se verían reflejados en algunos contratos en curso en ese país.

La decisión del Gobierno de Estados Unidos se da justo a un poco más de dos meses de que Joe Biden salga de la Casa Blanca y sea reemplazado por el presidente electo Donald Trump.

La posesión de Trump será el próximo 20 de enero de 2025, y en Venezuela sería el 10 de enero del mismo año, salvo que la presión internacional, pedida por Blinken en la cumbre del G20, haga su efecto y logre derrocarse la dictadura en Venezuela con el apoyo de diferentes países del mundo, al reconocer a la oposición venezolana y no realizar negociaciones con el Gobierno Maduro.

Cabe recordar que en la primera administración de Trump Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, y aplicó ciertas sanciones económicas a ese país; sin embargo Nicolás Maduro continuó en el poder con el apoyo de grandes potencias.