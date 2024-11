Un posible caso de xenofobia generó indignación en redes sociales, luego que se difundieran las imágenes del momento en que una mujer ataca verbalmente y físicamente a un conductor de Uber, de nacionalidad venezolana.

Leer más: Murió Vladimir Shklyarov, estrella del ballet ruso, tras caer de un quinto piso de un edificio

De acuerdo con medios internacionales, el hecho, que quedó captado en video, se presentó en la ciudad de Santiago de Chile, donde una mujer, quien inicialmente había solicitado el servicio de transporte, insultó y maltrató, al conductor del vehículo por solicitarle que se sentara en la silla del copiloto.

El conductor identificado como Deivis Agüero, de origen venezolano, solicitó a la mujer que se ubicara en el asiento a su lado, al parecer, para evitar amonestaciones por parte de los agentes de tránsito, teniendo en cuenta que estas plataformas de transporte aún no tienen un funcionamiento regulado por la ley.

En el inicio del video se observa el momento en que el hombre de 56 años, le indica a la pasajera que se siente en la silla del copiloto.

Le puede interesar: Spirit, aerolínea estadounidense de bajo costo, se declara en quiebra

-”¿Se puede montar adelante hija? Es que mi amor lo que pasa es que están fiscalizando mucho, por eso se lo estoy diciendo”, explicó el conductor de la aplicación, ante el evidente disgusto de la joven.

En ese momento, la mujer asegura que la petición de Deivis Agüero es una excusa para poder “mirarle las piernas”.

“No me podí' subir adelante a la fuerza hueón”, mencionó.

Ante la reacción de la mujer, el conductor dijo: “No me trate así porque yo no se lo estoy diciendo a mal”, si quiere entonces bájese”.

Lea también: Menor de 13 años fue apuñalado por otro porque no lo dejó jugar con su balón

“Ya llévame al destino (…) Tú no me tratí' así, querí' que me suba adelante pa’ mirarme las piernas”, insistió la mujer.

Antes de iniciar la marcha, la mujer también amenazó al conductor con llamar a la Carabineros para denunciarlo por acoso sexual.

Mientras iban de camino al destino solicitado, la pasajera continuaba alegando y hasta le dijo a Agüero que se devolviera a su país.

“Váyase a su país mejor, a delinquir, haga lo que quiera”, dijo la agresora.

No olvide leer: Trump dice que usará a las Fuerzas Armadas para deportar a migrantes indocumentados

“Quédate callao’, maricón culiao si no querí' que te saque la … . Además, ando armada, así que no huei’ (…) No huei’ si no querí' que saque el fierro, lo estoy diciendo en serio”, agregó.

No bastando con los señalamientos, la mujer le dio una bofetada a Deivis Agüero.

Luego de la agresión, el hombre reveló que sintió peligro por su vida y explicó qué sucedió con la pasajera.

“Yo llegué al destino a buscar a la persona y ahí la recogí, le dije que si se podía sentar en la parte de adelante por el tema de que estas aplicaciones no son permitidas. Y se montó y me estaba diciendo groserías, no sé qué le pasaba a ella”, contó el hombre en diálogo con ‘Meganoticias’.

“Yo nunca llegué a faltarle el respeto. Además, yo le dije que yo también tenía hijas y soy incapaz de eso”, añadió.

Lea acá: Saquean violentamente 98 camiones con alimentos para Gaza, según denuncia la UNRWA

Asimismo, Deivis Agüero denunció que todo se trató de un caso de xenofobia.

“Claro que es xenofobia, porque ella me dice que me vaya a mi país, que soy del Tren de Aragua. Yo le dije que cómo se le iba a ocurrir, que una persona del Tren de Aragua iba a estar trabajando en un auto, trabajando en una aplicación”, afirmó.

Finalmente, el hombre denunció el hecho ante las autoridades.