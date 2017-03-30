Un futbolista chino, autor de un error que dio la victoria a Irán en un partido de clasificación para el Mundial 218 en Rusia, perdió también su reputación el miércoles cuando su mujer pidió públicamente su expulsión de la selección nacional por adulterio.

Jiang Zhipeng no hizo un buen partido el martes en Teherán, pasando el balón de cabeza al goleador de la selección de Irán, que aprovechó para marcar y ganar el partido por 1-0, alejando aún más la esperanza de China de clasificarse para el Mundial-2018 en Rusia.

Pero la mala suerte de Jiang Zhipeng no se detiene ahí. Su mujer reveló en su cuenta Weibou (el 'Twitter chino') que el futbolista de 28 años había recientemente pedido el divorcio.

'De cuatro años de matrimonio, pasó prácticamente tres y medio acostándose con otras mujeres y ahora busca empujarme a la tumba', acusó la esposa despechada, Zhang Zhiyue.

Zhang pidió a la Asociación China de Fútbol que expulse al jugador de la selección nacional, una exigencia apoyada por muchos seguidores.

'Este tipo es horrible. Sáquenlo del equipo de China', reclamaba un internauta, mientras que las autoridades deportivas no se han pronunciado.