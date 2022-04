Yaneth Cantillo crea esperanza a través de la lectura en Las Gardenias

La también cantautora y teatrista, recordó que al principio eran 15 promotoras de lectura en Las Gardenias, pero todas, excepto Yaneth, se retiraron.

Para ella esa nunca ha sido una opción, ya que en su mente está grabada la idea de ayudar a los niños de su comunidad a tener un mejor futuro.

“Quiero que ellos lleguen más lejos que yo y por eso los reuní en mi casa todo este tiempo de pandemia, yo no cobro un solo peso, mi mejor paga es cuando los niños y los padres me agradecen porque ya pueden leer. Es mi vocación la que me ha llevado a hacer crecer a estos niños en el manejo del lenguaje y estoy orgullosa porque he comenzado a ver los frutos”.

Bryan Balmaceda, de 11 años, aprendió a leer de la mano de Yaneth. Él vive agradecido con ella y destaca la dedicación con la que realiza sus actividades.

“La ‘seño’ Yaneth me enseñó a leer, me ha demostrado mucho amor, gracias a ella ahora soy un estudiante destacado, en español aprendí mucho sobre los verbos y sus tiempos, por eso le recomiendo a mis amigos que asistan a sus talleres de lectura porque son muy buenos”, dijo Balmaceda que cursa quinto de primaria.

José Carlos Santiago es el bibliotecario y promotor de lectura de Las Gardenias, él ha encontrado en Yaneth una aliada clave a la que define como una verdadera heroína.

“Su labor es de admirar, ya que a través de la lectura ha ayudado a los niños a escapar de este entorno de violencia y delincuencia. Lo más admirable es que todo lo hace por ese amor al prójimo, creo que es algo que debe ser valorado”.

Por su parte su hija Cheyla aplaude la labor de su madre y también la motiva a no bajar los brazos.

“He sido su apoyo y he visto cómo niños que llegan sin saberse las vocales salen leyéndose cuentos completos. Ella hace todo sin esperar nada a cambio, por eso aquí es muy querida, y en este Día del Idioma y del Libro, queremos aplaudir su labor”.