Nunca rendirse y ser positiva, el lema de la futbolista Lizeth Torres

Su aventura en Santa Marta no fue fácil, tuvo que luchar y esforzarse para conseguir todo lo que siempre anheló. No tenía dónde quedarse, ni los implementos necesarios para jugar, pero en ‘La Perla de América’ se encontró con “un ángel” que la supo guiar en pro de conseguir sus objetivos. No sólo le ayudó en su formación en el fútbol, sino que fue su apoyo incondicional.

“Fue difícil porque no tenía un par de guayos, no tenía nada, todo me tocaba duro allá. Después conocí al profesor Adolfo Mario Campo Mattos que me apoyó en todo, me dio alojamiento en su casa. Iba poquito a poquito saliendo, él me ha ayudado por el lado deportivo. Fue duro, pero a pesar de eso nunca me rendí, seguía metiendo, incluso había algunos que tenían todo para jugar y no lo hacían; y yo, que no tenía nada le metía, porque decía que algún día iba a salir y aquí estoy”, relató muy orgullosa Lizeth al ver que el sacrificio ha empezado a dar sus frutos.