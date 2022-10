“La luna es el astro de la energía femenina”: Natalia Suárez

El ciclo menstrual se compone de tres fases: folicular, ovulatoria y lútea.

Para la autora, desde el punto de vista de las características asignadas a cada fase, el referente más común es asociar el ciclo menstrual al ciclo de la luna.

Asimismo, algunas tradiciones indígenas recorren esta etapa en similitud a los ciclos de la tierra e identifican cada fase con una estación (invierno, primavera, verano y otoño) e inclusive con un momento del día (medianoche, amanecer, mediodía y atardecer).

La fase folicular comprende desde el inicio del periodo hasta la ovulación, en el cual se indica a los ovarios que se preparen para liberar un óvulo.

Allí la fase lunar es luna creciente y la característica principal que le atribuye Sánchez es el gozo, ya que en este inicio la mente está en plena curiosidad, inocencia, asombro y búsqueda.

“Es gozo porque de nuevo hormonal, mental y físicamente estás predispuesta para lo que viene y podemos hacer las acciones con una mejor actitud”.

Por su parte, la segunda fase consiste en la ovulación, es decir, el ovario libera un óvulo en la trompa de Falopio y ocurre aproximadamente a la mitad del ciclo.

En este momento, la fase lunar es la luna llena y plenitud es la que más caracteriza la fase que para la autora se traduce en la capacidad de manifestar.

“La energía que experimentas te lleva a hacer lo necesario para culminar, materializar y alcanzar metas”.

Por último, la tercera fase es llamada lútea, en el que el folículo que contenía el ovario se transforma en algo denominado cuerpo lúteo y comienza a producir progesterona, así como estrógeno y se produce desde la ovulación hasta el inicio del siguiente periodo.

La luna menguante lidera esta fase que protagoniza la característica de la perspectiva. Para Sánchez, en este ciclo la mujer se relaciona con lo exterior desde el “no quiero, no me gusta, no me complace, no estoy de acuerdo”.

“Aquí la principal característica es equilibrar nuestra energía dándole profundidad y perspectiva a nuestros procesos”.