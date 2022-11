La guajira Fabrina Acosta, elegida como la ‘Mujer Activista She Is’

En la segunda edición del ‘She Is Forum’, el foro de equidad de género más importante de Latinoamérica, que se realiza desde el pasado miércoles en Cartagena y que culmina este viernes, Fabrina Acosta, columnista de EL HERALDO y Magíster en Estudios de Género, fue elegida como la ‘Mujer Activista She Is’, un premio que según explicó la Fundación She Is, obedece a “su trayectoria y propósito, que inspira a millones de personas para lograr trascender y transformar nuestra sociedad. Los aportes invaluables a lo largo de tu carrera han permitido contribuir a la equidad de género, destacándote entre cientos de postulaciones”.

Durante el evento que se cumplió la anoche de este jueves en el Salón Artemisa, del hotel Hilton de Cartagena, hubo una gran Alfombra Morada, en la que también fueron exaltadas otras mujeres como Luz María Doria es la vicepresidenta y productora ejecutiva del programa matutino Despierta América de Univisión, y empresas como Ecopetrol y la Federación Nacional de Cafeteros.

Para Acosta, este premio representa un compromiso más con su causa, y reconoce que algo está pasando en la sociedad, debido a que se reconoce un trabajo que se está haciendo en pro de un mundo libre de violencias, en equidad, e igualdad. “Este tema ya no es de mujer a mujer o de activistas a activistas, sino de importancia general. No habrá una sociedad en el mundo que pueda declararse desarrollada, si siguen las violencias y si se siguen los esquemas patriarcales que insistien en que los derechos de las mujeres tengan desventajas ante los derechos de los hombres. Hay en Colombia y en todo el mundo entero una brecha social basada en género grandísima, así que este premio motiva a seguir trabajando”.

La también escritora y Psicóloga guajira, creadora de la Asociación ‘Evas&Adanes’, agregó que desde las familias, escuelas y espacios cotidianos se debe empezar a realizar acciones que ayuden a minimizar la violencia de género, con acciones tan simples como por ejemplo, no reirse de chistes sexistas. “También se animaliza a la mujer, se dice que es una fiera, así que creo que las transformaciones de la soicedad van a llegar desde lo micro, a eso se le debe apostar, y en eso todos somos claves para lograr que los niños y las niñas crezcan sin estereotipos de géneros, solo así tendremos una sociedad no racista, no machista, que no discrimine por identidades sexuales, que no violente”.

En el desarrollo de este evento se congregaron más de 190 emprendedores, académicos, líderes sociales, y figuras del sector público y privado en el Hotel Hilton.

Los asistentes son testigos de una nutrida agenda en la que participan más de 170 speakers nacionales e internacionales de diversas industrias como: deporte, cultura, política, negocios, entre otros.