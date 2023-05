La batalla que viven las mujeres en la esfera pública

Rememorando aquel momento cuando la política Michelle Bachelet se convirtió en la primera presidenta de Chile, la doctora en Sociología de la Educación Francisca Corbalán Herrera hizo énfasis en aquellas connotaciones socioculturales que ha observado desde que está inmersa en la esfera pública.

“Asociar que la palabra género es mujeres y eso cuesta mucho desmontarlo. Las que venimos de los ministerios de la igualdad de género tenemos ese precepto de que tenemos esa visión confrontacional de que las mujeres son buenas y los hombres los malos y hay que derribar ese prejuicio”.

Actualmente, ejerce como representante de la ministra de la Mujer y Equidad de Género en la Región de los Ríos en Chile y expresa que un país que no incluya a sus mujeres, que son la mitad de la población, no es una democracia completa. “Esto es avanzar sin retroceder. Nunca más sin nosotras. Tiene que ver con un concepto de justicia social”.

En Barranquilla existe el Bloque Feminista que defiende estos preceptos. Desde el 2021 se consolidaron bajo la batuta de Lorena Bautista, abogada y también líder del Movimiento ‘Estamos Listas Colombia’.

“Queremos transformar el país haciéndolo justo, igualitario y democrático, recuperándolo para la vida, el bienestar colectivo y la democratización de lo público a través de la ocupación del poder como la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, entre otros”.

Todas persiguen aquel horizonte político en el que se construye igualdad y en el que se pueda reconocer la diversidad.