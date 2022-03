Jovita, un ejemplo de verraquera que va por las calles de Barranquilla

El carisma y alegría que refleja Jovita, le abrió las puertas para hacer parte de la comparsa de ‘Las Escobitas’ de la empresa Triple A, grupo que tradicionalmente abre el desfile de la Batalla de Flores en la vía 40, cada sábado de Carnaval.

“Mi supervisor me dijo que me presentara en una dirección, pensé que debía realizar un operativo, pero me sorprendió con que había sido inscrita en la comparsa ‘Las escobitas’ porque siempre soy alegre. Le dije a mi jefe que no sabía bailar, pero me motivé y asistí, y ya tengo cinco años en la comparsa”, contó entre risas.

Mujeres como Jovita son el reflejo del liderazgo y empuje de la mujer barranquillera, que no se varan ante las adversidades y enfrentan la vida demostrando su empeño y tenacidad sin escatimar esfuerzos para alcanzar sus metas.