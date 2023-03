La barranquillera que descubrió en el arte un sinónimo de resiliencia

Con estas palabras arranca Gloria Herrera su entrevista con EL HERALDO. La barranquillera, cuya voz proyecta seguridad y confianza, pero también resiliencia, es en sí misma un ejemplo de lucha y pasión por su trabajo, pero también de amor por la vida.

“Un día del año 2009, después de haber recorrido días antes la Vía 40, me preparaba para el último desfile del carnaval en la 84. Cuando me dispongo a realizar la presentación, mi pierna izquierda no respondió; ya me venía doliendo bastante la rodilla, pero pensé que era por el ajetreo de la festividad, el gimnasio y los ensayos”, narró.

“El médico me dijo que debían realizarme análisis más profundos porque no era algo bueno lo que tenía en mi pierna y no se atrevieron a darme un diagnóstico hasta tener los resultados”.