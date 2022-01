‘Duquesas’, en búsqueda de un trabajo digno

En sus inicios, Duquesas USA se sostenía gracias a las actividades y eventos que realizaban constantemente sus integrantes que, según cuenta Chata, eran en ese entonces más de 400.

Actualmente cuentan con el apoyo que el Gobierno estadounidense otorga a las instituciones sin ánimo de lucro y de empresas privadas, que cada vez son más las que se suman a aportar.

“Hoy por hoy, que generamos nuestra gran gala, abrimos las puertas a que nos conocieran en mayor escala y es ahí donde empezamos a recibir reconocimientos. En la pasada del 12 de noviembre tuvimos la oportunidad de generar 24 reconocimientos, entre ellos el premio a la excelencia, donde tuvimos colombianos, peruanos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos, entre otros hispanos que son ejemplo de superación dentro de su propias empresas y que de una manera inyectan ese padrinaje para poder sacar a más mujeres emprendedoras”, contó.

A finales del 2021, por su trabajo desde la fundación, Gloria fue reconocida como la líder comunitaria del año por la Cámara de Comercio de las minorías en Estados Unidos en el National Minority Leadership Gala Awards.

“Desde muy joven he tenido esa inclinación por el liderazgo. De alguna manera he sido muy influenciada por la ayuda y presencia de mi abuela, Carmen Lora de Baute, que era una mujer de bastante apoyo comunitario, muy integral y dedicada a eso. Creo que a todos sus nietos e hijos les influenció esto porque siempre he visto esa generosidad en mis familiares”, dijo Riaño.

Ahora, en este 2022, continuarán impulsando a que cada vez sean más las mujeres que crezcan profesionalmente y puedan “mejorar” sus condiciones de vida y las de sus familias.

Por eso, más que talleres, cursos y seminarios, como fundación se esforzarán para que ellas se atrevan a dar ese “primer paso” como emprendedoras y que, al cerrar el año, puedan aportar al crecimiento de más mujeres.

“Cuando ellas terminan esta posibilidad devuelven esa misma inversión para que otras puedan acceder a la misma iniciativa”, explicó la presidenta de la fundación.

Entre sus prioridades está llegar cada vez más a las comunidades, sobre todo a la wayúu, en La Guajira y El Pozón en Cartagena.

Gloria Riaño considera que todavía queda “mucho por aportarles y trabajar”. Por eso, invita a que cada vez sean más los voluntarios que se sumen a esta iniciativa.

“Abrir esa Casa del Emprendimiento en El Pozón es nuestra prioridad pues la ayuda que necesitan estas jóvenes para salir adelante es mucha. Allá hay talento. Necesitamos personas con el corazón decidido a vincularse”.

Mientras, continuarán con las galas pro fondos cada dos meses durante este 2022. En ellas homenajearán a cada uno de los países que los patrocinan.

La próxima será este 12 de marzo y su temática será de ‘flores, abanicos y flamenco’, pues se realizará de la mano con la Cancillería de España en Miami.