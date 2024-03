Menstruación, un proceso físico que persiste en el tiempo como tabú

Al otro lado del mundo estaba Laila*. Una niña musulmana de 12 años que también estaba pasando por su primera menstruación. Su sangre, de alguna manera, era del mismo color que la mía, pero a ella, durante esos días, no la dejaban orar. Ya no podía levantarse muy temprano en la madrugada a iniciar su rutina de cinco rezos diarios solo porque la sangre que salía por su vagina la hacía ver “impura” para dirigirse a Alá.

“¿Por qué a mí?”, me preguntaba mirando al techo. “¿Por qué tengo que pasar por esto?”, me cuestionaba mientras ponía hielo sobre mi abdomen para controlar los cólicos. No entendía, a mis cortos 10 años, qué era lo que estaba pasando dentro de mí y mucho menos el propósito de tales dolores que me imposibilitaban de ir al colegio.

Pasaba el tiempo y aún quería respuestas a estas preguntas, pero no había nadie a quien preguntar. Mi madre no sabía nada sobre la menstruación excepto que era vergonzosa y que no debía hablar de ella en voz alta. Pregunté a mis amigas y todas hablaban con eufemismos. Y años después, cuando tuve el valor de ir al médico y hablar de mis períodos abundantes, me dijeron que comiera hígado.

Y entonces me pregunté, "¿por qué?":