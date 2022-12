“Con mi talento y esfuerzo me gané un espacio en la televisión”

Jiménez Sáez nunca ha negado lo que considera que ha sido la mejor decisión de su vida. Es por ello que en cada puerta que toca hace énfasis en su perfil profesional y que es una mujer trans.

La investigación, la perspectiva feminista y transincluyente fueron los enfoques que la mujer le ofreció a Noticias Caracol.

“Son acciones afirmativas que nos permiten a las personas celebrar la igualdad, la diversidad y minimizar el estigma y la discriminación que vivimos las personas LGTBIQ, y sobre todo las personas trans que somos las que estamos infortunadamente en mayores círculos de pobreza, exclusión y discriminación en el mundo”.

A sus 20 años, la periodista tomó la decisión de entrar en transición. Desde allí se identificó como Camila ante la sociedad. En esa época ya había terminado sus estudios en la Universidad del Norte; sin embargo, los prejuicios impidieron que durante la trayectoria de su carrera hablara sobre ello.

“Hubo muchas situaciones. Los temores que me involucraban las otras personas fueron un obstáculo. Pero cuando ya me convertí en profesional dije que no habría vuelta atrás y me he sentido más que feliz. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida”.

Además, durante su niñez vivió de cerca un patriarcado que aún mantiene su sombra en la sociedad.

Pese a que extraña la tranquilidad que vivió en Riohacha, también observó con decepción el machismo tan arraigado que existía en las comunidades.

“Muchas veces me cuestioné el porqué a mí me había tocado criarme en un ambiente tan hostil, tan poco receptivo con la diversidad y tan agresivo con las personas de sexo diversas”.