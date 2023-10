Aborto legal ahora es una opción desde el hogar

Por ley, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), sean estas del régimen contributivo o subsidiado, están obligadas a cumplir con la decisión interpuesta de la Corte Constitucional.

Según Laura Gil, Ginecóloga y directora del Grupo Médico ‘Por el Derecho a Decidir’, es imprescindible tener en cuenta las rutas que hacen posible el proceso.

“La ruta más común es pedir una cita prioritaria por medicina general o por planificación familiar, que por lo general es una enfermera. Pero esa no es la única ruta. Por ejemplo, también existe la ruta de si uno va a urgencias, en urgencias también lo tienen que direccionar con su EPS”.

Además, hay otros factores que no deben ser permitidos por la EPS sin el consentimiento de la paciente.

“No pueden obligar a la persona que lo pide, a ir a citas por psicología ni la pueden obligar a hacer juntas médicas, con sólo la solicitud es suficiente. Y realmente, cuando no hay indicación, no hay ningún problema médico, no es necesario ningún examen, ni una ecografía”.