Patentan una fórmula para proteger a las abejas de los insecticidas

"En otras palabras, tienes a una abeja que no sabe dónde están las flores, que si llega a ellas tal vez no recuerde en qué lugar está la colmena, sin suficiente fuerza para moverse entre las flores de manera eficiente y que no se pueda defender si se encuentra con virus u otros patógenos", detalló André Josafat Riveros, profesor de la Universidad del Rosario, quien lideró la investigación.

La fórmula patentada "disminuye esas alteraciones", agregó el investigador, citado en el comunicado, ya que los plaguicidas no distinguen entre insectos benéficos y dañinos.