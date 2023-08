“Mitad del ahorro de fondos privados se fue como inversión a otros países”

Asimismo, agregó: “si retiramos el ahorro pensional y lo empezamos a gestionar en un fondo público, como plata de bolsillo, hay un riesgo enorme. Ese dinero difícilmente va a regresar al mercado a financiar esos gastos de inversión”.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro trinó la mañana de este jueves y aseguró que el 50% del ahorro de los fondos privados ya no está en Colombia. "La mitad del ahorro de los fondos privados ya no esta en Colombia, se fue en forma de inversión pero a otros países", indicó.

Así las cosas, los empresarios de la Andi continúan a la expectativa de participar en la construcción de la nueva ponencia pensional basada en el diálogo, donde los empresarios puedan ser escuchados, evento que no ha ocurrido.

“Hasta este momento, no han llamado a la comisión de concertación de política laboral ni a ninguno de los gremios que hacen parte de ella. Estoy pidiendo formalmente al Ministerio de Trabajo y también lo haré con el Congreso, que para tomar las decisiones utilicen las herramientas económicas y no simplemente las ignoren como si no fueran importantes", puntualizó, en una pasada oportunidad, Bruce Mac Master.