Estudiante le cortó la cara a un compañero con un bisturí en Magdalena

El grave suceso se presentó al interior del recinto académico y, de acuerdo con el testimonio de varios compañeros de los involucrados, se habría dado porque uno de los chicos se habría cansado del constante acoso que sufría por parte del otro estudiante, por lo cual, tomó la determinación de enfrentarse a él utilizando un bisturí.

“Creen que yo soy pende**. Me los he aguantado a ustedes y me he quedado quieto para evitar problemas. Y siguen con lo mismo”, se le escucha decir al joven que sostiene el arma cortopunzante en sus manos, mientras de forma amenazante se acerca a su presunto acosador.

“Se van a acordar de Santiago Rodríguez toda su vida”, advierte el alumno en un tono notablemente molesto. Ante esto, lejos de intentar calmar lo que estaba ocurriendo, el supuesto acosador alentó al joven a cumplir con su amenaza, mientras docenas de otros estudiantes observaban lo que ocurría.