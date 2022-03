Luego de 7 años fue inaugurada la Megabiblioteca 500 años en Santa Marta

“Esta edificación marca un antes y un después en Santa Marta y representa la inversión pública que antes no se veía, la conquista de los derechos que antes no se reconocían, las reivindicaciones sociales que antes no se promovían, las acciones del gobierno en función de todos los samarios ”, manifestó la mandataria del Distrito.

Esta Megabiblioteca es uno de los proyectos estratégicos contemplados en el Plan 500 Años, la hoja de ruta que dejó lista el gobernador Carlos Caicedo cuando fue alcalde de la ciudad.

“Soñábamos con construir una biblioteca pública que fuera corazón de la cultura de la ciudad”, expresó el Gobernador.

El Ejecutivo Departamental destacó lo que representa este tipo de infraestructura, afirmando que mantienen la memoria histórica de la sociedad y aporta a la convivencia y a la paz.