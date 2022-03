Piden a Superservicios responder con un plan ante falta de agua de samarios

En temporada de sequía, las fuentes de abastecimiento del acueducto de Santa Marta no alcanzan a producir la cantidad de agua para atender la demanda en la ciudad, por lo que es necesario complementar el servicio con carro tanques.

“Cuando teníamos estos veranos, estas sequías, les respondíamos a la gente y les enviábamos carrotanques para que no sufrieran por el agua; entonces la Superintendencia que responda por la necesidad de agua que tiene la ciudad”, aseguró la Alcaldesa.

De igual manera, indicó que la intervenida Essmar no ha presentado el plan de contingencia que se le exigió por parte del Distrito en un Comité de Gestión del Riesgo celebrado hace pocos días, en el que la Alcaldesa requirió el cronograma de las acciones a desarrollar en cada sector de la ciudad para enfrentar la sequía. “Si me toca irme para la Essmar a decirle a la agente interventora que le responda a los samarios lo voy a hacer, para que me digan cómo piensan ellos hacerlo”, anunció vehementemente la mandataria distrital.

“La intervención es lo peor que le ha podido pasar a la Essmar porque no están cumpliendo con su labor y les exigimos que lo hagan”, sentenció la alcaldesa Virna Johnson.

Aseveró igualmente que la Superservicios se jacta en manifestar que durante su intervención ha obtenido ahorros y expresó: “Cómo no van a tener ahorros si no están cumpliendo con lo que se debe cumplir para enviar carrotanques a la ciudadanía cuando no hay agua".

"No están previendo, no están haciendo planes de contingencia ni los planes que necesita la ciudad", precisó.