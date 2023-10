Nueva masacre en Sta. Marta: ofrecen $70 millones para dar con los autores

A su turno, Cesar Pacheco Aarón, candidato a la Asamblea del Magdalena y sobrino Luis Alberto Arón, en un sentido mensaje a su tío sostuvo: “Siempre me apoyaste, siempre me acompañaste, siempre me amaste, siempre me protegiste, mi hermano mayor. Solo yo sé todo lo que vivimos. No me pude despedir de ti, pero siempre te amaré”.