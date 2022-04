Miedo en la Sierra Nevada: crónica de una guerra anunciada

Ese viernes –que de santo no tuvo nada– volvió a posarse la maldición de la guerra por las hectáreas de La Secreta, que ya había probado, en los años 90, el amargo sabor de la muerte y el desplazamiento, luego de que entre el 12 y 13 de octubre de 1998 un grupo 100 paramilitares arribó a la zona con lista en mano de las personas que, según ellos, colaboraban con la guerrilla.

Los hombres armados, que pertenecían a las Autodefensas del Palmor, al mando de Adán Rojas, alias El Negro, asesinaron a sangre fría al menos 20 campesinos; sin embargo, antes golpearon y torturaron con piedras y palos a quien hacía parte de sus listas de interés. Debido al horror vivido, según datos del conflicto, alrededor de 90 familias, toda la población de ese entonces, decidieron huir de sus hogares. Los desplazados eran habitantes de las veredas La Secreta, La Unión, Parranda Seca y El Chimborazo. Años después, aproximadamente en 2006, la mayoría de la población retornó a sus parcelas cuando se desmovilizó el Frente Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Pero el deseo de la comunidad, de no volver a repetir las desgracias que propicia la guerra y de tener que dejar todas sus posesiones por proteger su vida, volvió a hacerse añicos. Los pistoleros de Los Pachenca y el Clan del Golfo se persiguieron, en moto y a pie, por las trochas del pueblo sin importar que en el medio del fuego cruzado hubiera niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

“Me tocó sacar a mis sobrinos corriendo porque los estaban reclutando. No se justifica que desde que hicimos las denuncias no hayamos tenido ayuda del Estado. Mi mamá tiene 68 años, es hipertensa, y la tengo viviendo en una casa de carpa. Me tocó darles medicamento para que se tranquilizaran. Es hora y ellos no han comido. Mis sobrinos los tengo escondidos. En el 91 mi mamá nos decía que nos escondiéramos debajo de las camas por la lluvia de balas y hoy en día sentimos lo mismo. Tenemos temor. Ahora hemos perdido todo nuevamente. Nos han robado todo porque dejamos las casas solas”, explicó en medio de lágrimas un campesino que por motivos de seguridad esta casa editorial prefiere reservar su nombre.

El baño de sangre inocente fue tal que, según las autoridades militares y departamentales, unos sicarios en moto, supuestamente integrantes de Los Pachenca, asesinaron a tres civiles, entre ellos Franklin Caballero Blanco y Víctor Mojica, quienes habían salido a buscar unos animales que pastaban. Los hombres, que según la comunidad eran ajenos a la guerra, tenían menos de 25 años y padecían discapacidades motrices y cognitivas, los ultimaron a bala en una trocha en la falda de la Sierra.

Además, la comunidad dio a conocer la existencia de un tercer cuerpo, facilitando la ubicación exacta al CTI, que, de forma articulada con el Ejército, se trasladó al sitio para la respectiva inspección del cadáver, el cual hasta el cierre de esta edición permanecía sin identificar.

EL HERALDO conoció una serie de videos que por respeto por las familias de las víctimas no publicará, en los que se evidencia cómo decenas de niños junto a sus padres abandonaron a toda prisa el pueblo mientras que por el camino yacían los cuerpos de los hombres asesinados. La gran mayoría de la gente que huyó lo hizo sin poder rescatar mucho de sus pertenencias. Algunos menores estaban descalzos o en ropa interior. Y, como el número de motos no era suficiente para la población local, a muchos les tocó recorrer a pie más de media hora de camino mientras las balas les zumbaban los oídos.

Ya en la Troncal del Caribe, en un punto donde es común observar la venta de grandes manos de mangos, los desplazados empezaron a pedir auxilio y contar sobre lo que estaba sucediendo. Luego arribaron a Ciénaga, donde fueron asistidos humanitariamente por la administración municipal en el coliseo local, pero allí tampoco hubo tregua para ellos.

“Aquí (coliseo) hay infiltrados de esos grupos. Están pendientes de quienes son los que hablamos sobre lo que está sucediendo. Si uno quiere llevarse bien con alguno de ellos también es malo porque el otro grupo dice que uno es colaborador. Es una situación muy fea, muy dolorosa. Yo no sirvo para otra cosa que no sea trabajar en el campo y ahora que estoy aquí (Ciénaga) qué voy a comer si no tengo dinero”, reveló una líder social.

“Lo peor es que sabemos que esto no va a cambiar de un día para otro. En algún momento tendremos que subir y volveremos a estar de frente con esa situación y estaremos de nuevo olvidados por todos. Seguiremos estando en riesgo porque parece que nadie quisiera subir allá y tomar el control”, agregó.