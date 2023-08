Más de 90 niños resultaron intoxicados con alimentos del PAE en Ciénaga

“El único centro de salud que tenemos no cuenta con un médico presencial, solo tiene dos enfermeras, no tenemos insumos ni medicamentos, nada más hay tres camillas, la situación aquí, en el corregimiento de San Javier de La Sierra, es crítica en materia de salud, porque no tenemos derecho a enfermarnos”, dijo una de las madres a la emisora capitalina ‘La Fm’.

Además, expuso que en el momento de la emergencia “no había insumos para canalizar, nos tocó ir a las droguerías para comprar lo que se necesitaba, pero lo triste fue que en las farmacias tampoco había los suficientes insumos”.