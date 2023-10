Joven de 23 años fue asesinado con arma de fuego en Aracataca

La moticicleta en la que se movilizaba el joven no fue encontrada por los uniformados, por lo que la autoridades no descartan que se hubiera tratado de un atraco. No obstante, continúan las investigaciones para esclarecer este crimen en Aracataca.

Finalmente, el cadáver de Grisales fue trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal del municipio de Fundación.