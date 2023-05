Distrito cierra temporalmente la clínica Benedicto en Santa Marta

Jorge Bernal, secretario de Salud del Distrito de Santa Marta, indicó que "en el acta de cierre de la visita de IVC se relacionan otros hallazgos asociados con la falta de cumplimiento de las normas de saneamiento básico, el manejo de residuos y su ruta de evacuación; del sistema de garantía de la calidad se observó la inexistencia de guías y protocolos para cada servicio de atención y de la licencia de funcionamiento del equipo de rayos X; en el laboratorio clínico no se presentó el programa de control de calidad interno y externo; en el área de farmacia no hay evidencia de implementación del programa de fármaco-vigilancia; y en las áreas de tocófano, cirugía, UCI, urgencia, laboratorio y carro de paro, se encontraron 324 tabletas que no evidencian fecha de vencimiento, lote, nombre del medicamento ni registro Invima".

Con estos, y otros hallazgos, el equipo de IVC de la Secretaría de Salud determinó el cierre temporal del laboratorio, urgencias, farmacia, pretransfusional, UCI adulto, UCI neonatal, y otros servicios.

Bernal Conde explicó que, con base en la decisión tomada, la clínica Benedicto debe adelantar primero un "Plan de Contingencia" con las EPS para reubicar a sus pacientes, y en un término no superior a 48 horas, debe elaborar un plan de mejoramiento para superar los hallazgos encontrados.

Este es el segundo cierre temporal que realiza la Secretaría de Salud de Santa Marta a un servicio de ginecobstetricia, puesto que en el mes de marzo se colocaron los sellos a la clínica El Prado, que actualmente viene cumpliendo su plan de mejoramiento.