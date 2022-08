Declaran huésped de honor en Santa Marta al Buque Escuela ARC Gloria

Durante los tres días que se encuentre en el puerto samario el Buque Gloria, se permitirá la visita por parte de la ciudadanía en los siguientes horarios:

Martes 9 de agosto entre las 10:00 am hasta las 5:00 pm; miércoles 10 de agosto entre las 9:00 am hasta las 7:00 pm; jueves 11 de agosto entre las 9:00 am hasta las 3:00 pm.

El ingreso será gratuito y está habilitado por el Parqueadero de la Sociedad Portuaria hasta completar el aforo establecido por las autoridades marítimas.