Actor sufrió grave accidente en paseo de yate en playa de Santa Marta

Se conoció que durante el recorrido en las playas más lindas de la ‘Perla de América’, cayó de la parte delantera de la embarcación y cuando salió del agua su cuerpo emanaba sangre.

“Un tripulante al verme se lanzó por mi, junto con ‘Andrea’. Gracias a ellos y todos los que me acompañaban lograron detener el sangrado, porque no llegó una ambulancia y me trasladaron hasta la clínica Avidanti, donde los galenos en turno indicaron que presentaba un trauma craneoencefálico severo”, escribió Cabrera en la red social.

De igual manera, contó lo qué pasó en el centro asistencial y que Dios le dio una nueva oportunidad.

“Me intervinieron cuatro veces, pegaron mi craneo, lo dejaron sin astillas, lo drenaron y acomodaron mi piel capilar. Sin embargo, por la urgencia estuvo intubado por más de 24 horas; cuando desperté, pensé que todo era un sueño; Dios me dio una nueva oportunidad de vivir”, finalizó el actor.