El Sena informó que hasta el 12 de agosto estará abierta la segunda oferta de formación virtual para programas técnicos y tecnólogos enfocados en los sectores agropecuarios, hoteleros, tecnológicos, empresariales, entre otros.

La oferta educativa cuenta con certificación y no tiene restricción alguna de edad para adultos mayores. Así mismo, existen enfoques incluyentes para personas en condición de discapacidad. El único requisito para poder acceder a los programas es un computador con acceso a Internet.

“El estudio que me brindó el SENA me ayudó a abrirme las puertas aquí, en Estados Unidos, y ahora que me estoy especializando. Les recomiendo a todas las personas que hagan parte de las ofertas que tiene la institución”, afirmó Nicol Celis, egresada del técnico en Sistemas en Boston, Estados Unidos.

Creemos que la transformación del territorio colombiano inicia con oportunidades de formación enfocadas en las necesidades de las comunidades. “Queremos dar opciones a la población víctima del conflicto armado, a las personas que pertenecen al programa Jóvenes en Paz o de Reincorporación y Normalización”, afirmó Adriana Mariño, coordinadora del Grupo de Gestión de la Oferta.

Esta modalidad de formación les permite a los aprendices tener flexibilidad horaria. Solo deben disponer mínimo de tres horas diarias para el desarrollo de las actividades propuestas por el instructor.