Un silencio atroz invadió la casa de Andrew Morán, ciudadano venezolano que reside en Barranquilla, tras el anuncio de los resultados que proclamaban a Nicolás Maduro Moros nuevamente como presidente de Venezuela. Muy en el fondo él esperaba este tipo de resultado, pero nunca imaginó que se diera de esta manera.

“Los venezolanos nos sentimos traicionados, pensamos que esta vez si iban a acatar la voluntad del pueblo, que sí iba a valer nuestra libre expresión y derecho a elegir un nuevo gobernante, pero la verdad es que las elecciones de ayer fueron algo inaudito. Fue un robo descarado que no tiene comprensión lógica alguna, los datos que entregaron no cuadran, los porcentajes son inentendibles y lo que más me enoja es que son tan descarados de mentirnos en la cara de la manera más tonta posible”, declaró.

En medio de la tristeza que invadía su interior, Andrew confesó que “ojalá se lleve a cabo una intervención extranjera o que el mismo pueblo venezolano tome el control del gobierno, porque después de estas elecciones no hay vuelta atrás para recuperar el país. Lo único que pedimos es que el nuestro país comience a dar pequeños pasos hacia adelante y así agarramos la confianza de volver nuevamente”.

Si bien algunos ciudadanos venezolanos son optimistas con que su país en algún momento vuelva a ser el de hace unos años, otros ya perdieron por completo la esperanza de que el territorio tome un buen rumbo. Romer Navarro contó que se decantó por llevar su vida en Colombia y los Estados Unidos ante la situación de su país.

“Mis amigos y familiares me escribieron desde Venezuela el día de ayer para contarme con alegría su expectativa por el triunfo de Edmundo González, porque en cada centro de votación vieron que había ganado él con gran diferencia de votos, pero cuando dieron la noticia del triunfo de Maduro fue desconcertante para ellos, porque había sido una jornada pareja donde la oposición tenía todo para ganar y fue robada descaradamente”, comentó.

Con un llamado de advertencia, Navarro se dirige a todos los venezolanos que todavía quedan en el país para emigrar a otros países.

“Yo salí de Venezuela hace unas semanas, tenía que hacerlo antes de las elecciones porque las cosas se iban a poner peor sin importar quién ganara. Esta es la primera vez que me separo de mi casa, y aunque sé que es difícil es lo mejor que pudimos hacer porque las fronteras están cerrando las puertas y me cuentan que en el país hay muchas restricciones”, relató.

La crisis en el vecino país se conjuró desde hace unos años en el gobierno de Hugo Chávez, para ese entonces también sucedían irregularidades en las jornadas de elecciones. Así lo cuenta Luis Márquez, quién decidió regresar a la ciudad de Caracas hace unos meses tras vivir en Barranquilla siete años.

“El régimen que hay viene de hace mucho, es una combinación de poder que tiene el presidente con control de las fuerzas armadas y los comités electorales la que no permite que haya otro ganador en las jornadas de votación. Lo cierto es que toca resignarnos, acá están saliendo a las calles pero el pueblo no tumba gobiernos, ese enfrentamiento solo genera masacres. La cosa está fea por acá”, dijo.

Las nuevas generaciones de venezolanos no sabrán lo que significa la palabra libertad, ya que es un privilegio que ni sus padres tuvieron. Melanie Donado, joven venezolana en Barranquilla, señaló que planificaba viajar a su país a finales del año

“Es frustrante porque guardaba las esperanzas de viajar en diciembre y mostrarle a mi hija de donde es su origen y cultura pero creo que no será posible. Por perpetuarse en el poder rompieron el sueño de millones de personas de regresar a su casa', dijo.