Reduce la distancia e indiferencia. ¿Habrá una amistad más duradera y sincera que la que construiste con los compañeros de tu curso en el colegio?¿Cuántos años cumples de graduado? ¿Eres modelo mil novecientos… con fotos de grado impresas, o tal vez eres de los de la generación del naciente y digital milenio?

Poco importa el año en que te graduaste, el sentimiento que se tiene por los compañeros y amigos del colegio es especial, universal y trasciende por siempre las generaciones. Tú no elegiste el grupo que conformaba el salón de clase, pero lo que sí es indiscutible es que eres parte de la identidad que tiene tu promoción, también es cierto que tu alma puede contribuir activamente con el capital emocional que valoriza el caudal de los recuerdos y que aportas a la construcción de un presente y un futuro más fecundo y solidario. El colegio es el espacio colectivo donde tomaste las primeras lecciones con personas que no eran de tu familia, esas que incondicionalmente aportaron a tu desarrollo moral. Está comprobado que es allí donde todos iniciamos los primeros pasos para avanzar en la cultura ciudadana.

Tus primeras amistades son para toda la vida, ¿qué tal si las refuerzas o las rescatas? Esto es lo que te compartimos para que a pesar de los años continúes haciendo referencia a tus compañeros como #LosDeMiProm.

Responsabilízate, convoca y organiza el festejo con los compañeros de tu promoción, que sea motivo celebrar un nuevo aniversario de graduandos. Envejece el cuerpo pero rejuvenece la memoria, tus amigos y compañeros son tus llaves, el mejor espejo para monitorear el paso de los años y tu comportamiento social; en ellos te mirarás por siempre. Todos los de tu clase, aún sin los pupitres alineados en aula, tienen derecho adquirido para pasarte al tablero y tomarte las lecciones de vida.

Reduce la distancia, acerca a los alejados, ora por los ausentes, tiende una generosa mano de ayuda a los desvalidos y aporta horquetas para enderezar a los descarriados ¡nunca es tarde! Las reuniones de aniversario de grado quizá son las más planeadas y chateadas, es el encuentro que debes reservar en cada nuevo almanaque, es el de la agenda repetida pero muy entretenida. Inequívocamente los temas de diálogo serán siempre los mismos, los cuentos y chismes van y vienen celebración tras celebración. Ten la seguridad que las travesuras y secretos de la promoción saldrán a la luz pública, en sonoras carcajadas y escoltadas por los caballeros guardianes de la verdad histórica.

Al consultar a mis compañeras pinaristas, amigas del alma y promoción, sobre las preguntas y temas infaltable en encuentros de cualquier generación, me compartieron las siguientes preguntas: ¿Qué estudiaste? ¿Te casaste? ¿Dónde trabajas? ¿Ya tienes nietos? ¿Cómo andan tus viejos y tus hermanos? ¿Qué pasó con la pelaíta o pelaíto que te gustaba en el colegio? ¿Se acuerdan de la sra. de la tienda? ¿Han pensado qué será de la vida de… que echaron del colegio en… grado? ¿Qué tal la salud? ¿Quiénes son los que ya han muerto? ¿Qué haces que no engordas o no envejeces? ¿Te acuerdas del profesor o profesora?

Luego de ponernos al día, surgen esos temas de los que nunca nos cansamos de hablar, anécdotas que al decirse una y a otra vez parecen ser una recarga de juventud y energía.

Temas: los amores platónicos, el más nerd, las maldades y travesuras, los feos, las bonitas, el carro en que lo llevaban, la casa que tenían y las fiestas, entre otros.

¡Entre todos estamos promoviendo encuentros ciudadanos! Cuéntanos cómo son #LosDeMiProm, tus compañeros y amigos del alma, queremos conocer sus vivencias. Envíanos tu foto por whatsapp a 3057512544 o compártela describiendo a tu grupo con el hashtag #LosDeMiProm.