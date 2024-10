La concejal Esther Molinares hizo un llamado este jueves a la comunidad barranquillera para tener cuidado con los perros, en especial a aquellos de razas que pueden causar daño, en referencia con el caso del recién nacido muerto el 8 de diciembre a causa de las mordidas de un pitbull en el barrio Simón Bolívar.

'Los animales son criaturas creadas por Dios y tienen derecho a ser cuidados y domesticados, pero más cuidado tenemos que tener con la gente. La raza Pitbul en Estados Unidos está prohibido tenerla, porque por su naturaleza es asesina, en especial los dóberman, cuando muerden la quijada se tranca y solamente puedes quitarle la presa que tengan en su boca con violencia', dijo la cabildante.

Añadió: 'Barranquilla es una ciudad que no debe tener ese tipo de animales y el que tenga el deseo de tenerlo sea responsable con la ciudadanía y no deje que estos animales estén afuera haciéndole daño al ciudadano común y corriente. Eso en cuanto a los deberes que tiene, pero qué pensamos del deber que tiene el Estado de proteger y salvaguardar. Yo pienso que es una buena oportunidad para a través del cabildo se profiera un acuerdo que prohíba que estos animales transiten libremente por la ciudad sin bozal, si no lo tienen cualquiera puede ser blanco de ellos, la persona más desprevenida. Es un tema para abordar por norma acordal y eso le corresponde al Distrito de Barranquilla abordarlo'.

Sobre la proliferación de esta raza en la ciudad, Molinares indicó que 'parece que hay una tendencia o moda de tener un perro y pasearlo. Es un animal casi salvaje'.