Familia wayuu solicita traslado de paciente de Bogotá a La Guajira

La mujer de 36 años fue sometida a una biopsia por cuenta de una lesión que, al parecer, afectaba la zona hepática y como consecuencia el abdomen se le empezó a crecer.

“A Teresa no le han puesto la mano, no le han practicado una intervención que nos devuelva la esperanza, hace dos meses mi hermano y ella se fueron a Bogotá para conseguir cosas importantes en la salud de su esposa, pero ahora estamos sin esperanzas y no solo nosotros, ella misma está pidiendo que la regresen a La Guajira para estar en su tierra los últimos días, pero no ha sido posible”, explicó un familiar.