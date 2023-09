Mujer wayuu, que pedía traslado a La Guajira, murió en Bogotá esperándolo

La ejecutiva de la aseguradora en salud indicó que ellos no han puesto ningún obstáculo a este, ni otro paciente para facilitar su traslado, pero no pueden viajar con un paciente crítico, sin tener asegurada la clínica donde será internada “y eso nos pasa con alguna frecuencia porque la familia del paciente lo quiero ver volando en el acto, pero desde la empresa hay que cumplir con protocolos de seguridad del paciente y la seguridad jurídica para no tener inconvenientes y entendemos que los familiares se desesperan porque es algo natural”, expresó.

La gerente indicó que las estadísticas los presentan como empresa que cumple con más de diez mil traslados de pacientes a centros de mayor complejidad, de los cuales 295 han sido por vía a área y de esos, siete pacientes han sido traslados este año en avión ambulancia desde La Guajira por cuenta de la Nueva EPS incluso, la paciente Teresa Uriana quien desafortunadamente falleció en Bogotá.