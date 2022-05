La impunidad que reina por el crimen de Karen y su hijo

Una de las pruebas que Patricia considera importante es la conversación que encontraron en el celular de Karen, el cual revisaron poco después de enterarse de su muerte.

Recuerda que “allí vimos que Enrique le pedía que la acompañara a Camarones. Ella le preguntó que si podía ir alguien más y él le contestó que no, que quería ir solo con ella”.

Sin embargo, un año después del crimen, Patricia revisó, durante siete horas, las pruebas en la Fiscalía y dice que las conversaciones que leyó en el celular no eran las mismas.

“No se qué pasó, pero parece que hubieran manipulado la información”, aseguró.

Añade que durante este tiempo solo uno de los investigadores se puso en contacto con ella y no tenía ni idea del caso y “no se había tomado la tarea de leer las carpetas bien gruesas que hay sobre el crimen”.

Después se enteró que lo había asumido una investigadora de Maicao con quien no ha hablado.

“He conversado con quienes pueden ser testigos claves, pero la Fiscalía no los ha llamado a indagatoria, no se qué pasa, pero todo ha ido en retroceso en vez de avanzar y he pensado que hay intereses ocultos para que este caso no prospere”, indica.