La cerveza de yuca renace en las parcelas de La Guajira

Un año después de haber llegado la pandemia, sumado esto a otras condiciones adversas, la producción del tubérculo que los costeños prefieren acompañar en la mesa con suero de Córdoba, se fue a tierra. Paradójicamente, según el líder campesino, muchos lograron precios nunca vistos, pues el costal de 52 kilogramos fue vendido a $90.000, $10.0000 y hasta en $120.000, cuando los precios habituales están entre $45.000 y $80.000.

“En la actualidad en estas tierras donde no hay riego por canales y no tenemos preparación de tierras, estamos produciendo entre 5 y 6 toneladas de yuca por hectárea, pero si nos dieran maquinaria para preparar la tierra y agua aunque fuera de pozos, la producción no será inferior a 12 toneladas por hectárea y nosotros estamos haciendo dos cosechas por año”, concluyó Barros.